corretti rigore e rosso a morata parisi e rodriguez a rischio

Durante la partita tra Como e Fiorentina, un’analisi dettagliata delle immagini ha confermato che l’arbitro ha assegnato correttamente il rigore e ha espulso Morata. L’episodio, che ha cambiato il corso del match, riguarda un intervento di Morata che ha causato il penalty e la sua espulsione. Intanto, anche Parisi e Rodriguez rischiano di ricevere sanzioni per comportamenti ritenuti scorretti durante la gara.

Una moviola accurata focalizza l’episodio decisivo della sfida tra Como e Fiorentina, valida per la 25ª giornata della Serie A 202526. In campo, l’arbitro Marchetti guida la partita con decisione, e la gara si chiude sul punteggio di 1-2 a favore della Fiorentina, con una sequenza di contatti e decisioni che hanno acceso la discussione. L’attenzione è concentrata sui contatti in area e sulle decisioni disciplinari che hanno inciso sull’equilibrio tra le due squadre, offrendo una lettura chiara degli episodi chiave che hanno marcato la serata al Sinigaglia. Nel primo tempo la direzione di Marchetti transita senza eccessi, con la Fiorentina che trova il vantaggio grazie a una rete di Nicolò Fagioli ritenuta regolare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Durante la partita tra Como e Fiorentina, l’arbitro ha assegnato un rigore e ha espulso Morata, decisioni che sono state confermate dalla revisione al VAR.

Alle 15, Como e Fiorentina si affrontano in diretta: Fabregas dà fiducia a Morata, mentre Parisi supera Gosens.

