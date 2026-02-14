Corrado Oddi al Nuovo Teatro Ateneo con La lunga marcia per i diritti

Corrado Oddi e Gaia Riposati portano in scena “La lunga marcia per i diritti” teatro, cinema e musica dedicati a Martin Luther King. ROMA – Cresce l’attesa per l’evento multidisciplinare che lunedì 16 febbraio 2026 porterà sul palco del Nuovo Teatro Ateneo di Roma l’attore Corrado Oddi, affiancato da G aia Riposati, per una serata dedicata alla figura di Martin Luther King e alla lunga battaglia per i diritti civili. L’iniziativa, intitolata “La lunga marcia per i diritti”, rientra nel progetto PNRR CHANGES ed è promossa dalla Sapienza Università di Roma. La serata nasce come sintesi emozionale delle mostre “Diritto alla libertà” e “Martin Luther King e l’Italia”, offrendo un percorso narrativo che unisce teatro, cinema e musica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

