Corona ospedale e social | un selfie enigmatico mentre prosegue l’indagine con Berlusconi

Fabrizio Corona si trova in ospedale per un elettrocardiogramma, ma il suo selfie sul social ha attirato l’attenzione: l’immagine mostra una mascherina sul volto e un sguardo pensieroso, mentre si trova in una stanza con pareti bianche e una sedia di plastica. La foto ha fatto discutere, soprattutto perché Corona ha scritto un messaggio criptico che ha lasciato molti a chiedersi come stia davvero. Nel frattempo, le indagini su di lui proseguono con l’interesse di Silvio Berlusconi che continua a seguire la vicenda.

Corona, un Selfie dall’Ospedale: Tra Indagini e un Enigmatico Messaggio. Fabrizio Corona è stato fotografato in ospedale mentre si sottoponeva a un elettrocardiogramma, condividendo sui social media un messaggio che ha immediatamente acceso i riflettori sulla sua condizione e sul suo stato d’animo. L’ex re dei paparazzi, attualmente coinvolto in un’indagine con implicazioni per Pier Silvio Berlusconi, ha pubblicato l’immagine sabato 14 febbraio 2026, suscitando un’ondata di reazioni e speculazioni. Un’Immagine Inaspettata e un Messaggio Ambiguo. L’immagine, che ritrae Corona disteso su un lettino medico con gli elettrodi per l’elettrocardiogramma applicati al torace, è stata accompagnata da una frase concisa e carica di significato: “Non mi state fermando.🔗 Leggi su Ameve.eu

Mediaset ha presentato una querela contro Fabrizio Corona presso la procura di Milano, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte ai vertici dell’azienda e ai conduttori.

Fabrizio Corona si è presentato in tribunale a Milano in occasione dell’udienza civile relativa al ricorso di Alfonso Signorini, che mira a bloccare la trasmissione e la diffusione del programma

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.