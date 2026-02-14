Corona ospedale e social | un selfie enigmatico mentre prosegue l’indagine con Berlusconi
Fabrizio Corona si trova in ospedale per un elettrocardiogramma, ma il suo selfie sul social ha attirato l’attenzione: l’immagine mostra una mascherina sul volto e un sguardo pensieroso, mentre si trova in una stanza con pareti bianche e una sedia di plastica. La foto ha fatto discutere, soprattutto perché Corona ha scritto un messaggio criptico che ha lasciato molti a chiedersi come stia davvero. Nel frattempo, le indagini su di lui proseguono con l’interesse di Silvio Berlusconi che continua a seguire la vicenda.
Corona, un Selfie dall’Ospedale: Tra Indagini e un Enigmatico Messaggio. Fabrizio Corona è stato fotografato in ospedale mentre si sottoponeva a un elettrocardiogramma, condividendo sui social media un messaggio che ha immediatamente acceso i riflettori sulla sua condizione e sul suo stato d’animo. L’ex re dei paparazzi, attualmente coinvolto in un’indagine con implicazioni per Pier Silvio Berlusconi, ha pubblicato l’immagine sabato 14 febbraio 2026, suscitando un’ondata di reazioni e speculazioni. Un’Immagine Inaspettata e un Messaggio Ambiguo. L’immagine, che ritrae Corona disteso su un lettino medico con gli elettrodi per l’elettrocardiogramma applicati al torace, è stata accompagnata da una frase concisa e carica di significato: “Non mi state fermando.🔗 Leggi su Ameve.eu
Mediaset querela Corona, l’accusa sulle minacce ai Berlusconi e Signorini: «Non deve più usare i social»
Mediaset ha presentato una querela contro Fabrizio Corona presso la procura di Milano, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte ai vertici dell’azienda e ai conduttori.
Corona show in tribunale contro il ricorso di Signorini. La sfuriata su Mediaset e i Berlusconi: «Mi chiudono i social? Io ti rovino»
Fabrizio Corona si è presentato in tribunale a Milano in occasione dell’udienza civile relativa al ricorso di Alfonso Signorini, che mira a bloccare la trasmissione e la diffusione del programmaLeggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
