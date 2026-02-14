Coppa Italia A2 | Cominetti esulta per la vittoria Rossetto deluso risultato
La squadra della C.B.L. Costa Volpino ha vinto la Coppa Italia di Serie A2, portando a casa il trofeo dopo una partita intensa. Cominetti ha festeggiato con entusiasmo la vittoria, mentre Rossetto ha mostrato delusione per il risultato finale. La vittoria rappresenta un risultato importante per la squadra, che ha affrontato avversari forti durante il torneo. La C.B.L. Costa Volpino diventa così la ventinovesima squadra a conquistare questo trofeo.
la c.b.l. costa volpino conquista la coppa italia frecciarossa di serie a2 La squadra della C.B.L. Costa Volpino si è imposta come **ventinovesima vincitrice** della prestigiosa competizione nazionale, battendo il Talmassons in una finale combattuta e ricca di emozioni. La vittoria è arrivata grazie a una prestazione combattiva e determinata, evidenziando la crescita tecnica e la forte mentalità del team che ha saputo reagire alle difficoltà e mantenere la lucidità nei momenti cruciali. La sfida si è conclusa con i seguenti parziali: **23-25, 26-24, 26-28, 24-26**. Dopo un avvio complesso, in cui le avversarie sono riuscite a conquistare il primo set, la Costa Volpino ha mostrato grande resilienza, recuperando nel secondo parziale e combattendo intensamente anche nei successivi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
La Coppa Italia di A2 la alza Costa VolpinoNella finale contro Talmassons, giocata a Latisana, la squadra di Cominetti si impone 1-3 (23-25 26-24 26-28 24-26) conquistando il primo trofeo della storia del club ... tuttosport.com
Cbl, cuore, orgoglio e trionfo: la Coppa Italia di A2 è bergamasca, Talmassons koSabato 14 febbraio, a Latisana, la squadra di Cominetti s’impone in 4 set sul campo delle friulane, rivali per la promozione in A1. Mvp della partita Pistolesi (20 punti), gran prova di Scharmann. ecodibergamo.it
