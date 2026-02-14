Coppa Davis screzi nel team Olanda Griekspoor | De Jong? Se dopo quella prestazione ha il coraggio

La squadra olandese di Coppa Davis ha vissuto un episodio di tensione dopo la sconfitta contro l’India nei qualificatori, quando Griekspoor ha criticato pubblicamente la gestione della federazione e ha avuto un acceso confronto con De Jong. Durante una conferenza stampa, il tennista ha accusato la federazione di non aver supportato adeguatamente il team e ha espresso dubbi sulla scelta dei giocatori. Nel frattempo, De Jong ha risposto con fermezza, invitando tutti a concentrarsi sui prossimi incontri. La discussione ha attirato l’attenzione dei tifosi, che si chiedono come questa lite possa influenzare le future partite.

Coppa Davis, Olanda nel caos: Griekspoor accusa la federazione e litiga con De Jong. La squadra olandese di Coppa Davis è scossa da una profonda crisi interna, innescata dalla sconfitta contro l'India nei qualificatori. Il numero uno del paese, Tallon Griekspoor, ha duramente criticato la federazione KNLTB, accusandola di mancanza di comunicazione e di una strategia poco chiara. La polemica è degenerata in un acceso diverbio con il compagno di squadra Jesper de Jong, minando la coesione del team in vista dei prossimi impegni. Una sconfitta inattesa e un clima teso. L'eliminazione dei Paesi Bassi ad opera dell'India ha rappresentato la scintilla che ha fatto esplodere tensioni già presenti all'interno della squadra. Coppa Davis, screzi nel team Olanda. Griekspoor: De Jong? Se dopo quella prestazione ha il coraggio di parlare…I postumi dei qualifiers di Coppa Davis – disputati la scorsa settimana – hanno aperto ferite profonde tra i membri del team dei Paesi Bassi, sconfitto inaspettatamente dall'India trascinata da un sup