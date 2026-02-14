Controlli interforze trovati 19 grammi di droga A Piazza Pertini anche metanfetamine

Il Questore di Frosinone, Stanislao Caruso, ha deciso di rafforzare i controlli dopo aver scoperto 19 grammi di droga durante un’operazione notturna. Durante il blitz a Piazza Pertini, le forze dell’ordine hanno trovato anche metanfetamine. La sera di ieri, agenti e militari hanno controllato vari punti della città, concentrandosi sulle zone più frequentate dai giovani.

Nei giorni scorsi, il Questore della Provincia di Frosinone Stanislao Caruso ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nel capoluogo, che è stato svolto, nella serata di ieri. Al servizio ha preso parte il personale della polizia di Stato della Questura con una squadra cinofili antidroga, i carabinieri e la guardia di finanza, nonché personale della polizia locale. Nel corso delle attività disposte dal Questore sono stati effettuati 10 posti di controllo che hanno consentito di verificare la regolarità di 115 veicoli, elevando 6 contestazioni al Codice della Strada con il ritiro di due documenti di guida e di identificare oltre 160 persone.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

