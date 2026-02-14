contro il paternalismo di stato sui social per gli adolescenti

Ogni volta che emergono problemi legati agli adolescenti e ai social, la politica risponde aumentando i limiti di età, bloccando l’accesso o imponendo restrizioni. Recentemente, queste misure si sono fatte più frequenti, anche quando gli esperti suggeriscono interventi diversi. Le decisioni vengono prese spesso senza coinvolgere direttamente i giovani o considerare soluzioni più efficaci.

Ogni volta che esplode un allarme sui social e sugli adolescenti, la politica reagisce allo stesso modo: alza l’età, chiude le porte, promette divieti. È una risposta che rassicura e raccoglie consenso. Ma è anche una risposta sbagliata. L’ultimo numero dell’Economist lo dice con chiarezza: “bans will do more harm than good”. I divieti faranno più danni che benefici. Il settimanale inglese non minimizza tragedie, abusi, angosce dei genitori, né il ruolo degli algoritmi. Invita però a distinguere tra casi drammatici e diagnosi generali. L’idea che i social stiano distruggendo la salute mentale di un’intera generazione ha “only limited evidence”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il governo australiano ha deciso di limitare l'accesso ai principali social network per i minori di 16 anni, segnando un cambio di rotta tra interventismo statale e responsabilità genitoriale.

