Conti correnti più cari | superati i 100 euro annui penalizzati i clienti di lunga data e costi fissi in rialzo

Le spese per i conti correnti sono aumentate, superando i 100 euro all’anno a causa dell’aumento dei costi fissi e delle tariffe più alte. I clienti di lunga data si trovano a pagare di più, anche se spesso non hanno cambiato banca da anni. Le banche introducono nuove tariffe e si concentrano su strategie che penalizzano chi mantiene il conto attivo da tempo. Un esempio concreto sono le commissioni mensili che molte istituzioni hanno aumentato negli ultimi mesi.

Costi dei Conti Correnti in Salita: La Spesa Supera i 100 Euro, Inerzia dei Clienti e Nuove Strategie Bancarie. La gestione di un conto corrente in Italia è diventata più costosa per le famiglie. Nel febbraio 2026, la spesa media annua ha superato i 100 euro, segnando un aumento del 23% rispetto al 2014. Questo incremento, analizzato da Banca d'Italia e dal Codacons, penalizza soprattutto i clienti di lunga data, mentre i conti online, pur in lieve crescita, restano l'opzione più economica. La situazione riflette una riorganizzazione profonda del settore bancario e postale, con un crescente peso delle commissioni e una diversa distribuzione dei costi.