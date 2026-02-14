Conte | Italia disastrata ma Meloni pensa al comico di Sanremo ora sta in braccio a Merz e insegue la Germania

Giuseppe Conte ha criticato il governo di Giorgia Meloni, accusandolo di distrarsi con questioni superficiali mentre l’Italia attraversa una crisi economica grave. Secondo l'ex premier, mentre le imprese chiudono e le famiglie fanno fatica, Meloni si preoccupa di Sanremo e si mostra più interessata a stare in braccio a Merz o inseguire la Germania. Conte ha puntato il dito sul fatto che la priorità dovrebbe essere la gestione dei problemi reali del Paese, invece di concentrarsi su eventi di intrattenimento. In particolare, ha citato il caso Pucci come simbolo di questa distrazione governativa.

“Meloni ha a cuore il caso Pucci, ma può il governo occuparsi del comico di Sanremo in una situazione così disastrata e difficile per le imprese e le famiglie?”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in collegamento con l’incontro “La manovra di guerra”, a Genova. “Nel vertice del Belgio, Meloni si è messa in braccio a Merz, con grande enfasi. Ma quale vantaggio produce per l’Italia? I vincoli del patto di stabilità non sono discussi e questo asse con Merz è di accondiscendenza della posizione storica della Germania che continua a dire: siamo contro gli eurobond”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giorgia Meloni e Friedrich Merz si sono incontrati a Roma, dove hanno riaffermato la volontà di rafforzare la collaborazione tra Italia e Germania, concentrandosi sulla necessità di rendere l’Europa più competitiva e riaprendo il dibattito sugli Eurobond, in un momento in cui le tensioni sui mercati finanziari spingono a cercare nuove soluzioni economiche condivise.

