Durante la partita tra Napoli e Como, Antonio Conte ha pronunciato parole che hanno fatto discutere, e un video con il suo labiale ha alimentato la polemica. La registrazione mostra il tecnico mentre si rivolge all’arbitro, suscitando proteste tra gli appassionati. Sul web, molti osservano attentamente le immagini, cercando di interpretare il suo discorso.

"> Nell’odierna edizione de Il Mattino, uno degli argomenti che ha catturato l’attenzione dei lettori risulta essere il labiale di Antonio Conte nei confronti dell’arbitro a seguito di un episodio controverso accaduto nella partita tra Napoli e Como. L’allenatore del Tottenham ha espresso il suo disappunto per il cartellino rosso non mostrato a Ramon, sollevando una serie di polemiche nei confronti della gestione arbitrale. Il Labiale di Conte: Cosa è Successo. Durante il match di Serie A, la partita è stata caratterizzata da momenti di alta intensità e giocate decisive. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Conte e arbitri, polemica crescente: spunta un labiale che fa discutere

Maresca sarà l’arbitro di Inter-Lecce, una decisione che ha suscitato discussioni tra appassionati e addetti ai lavori.

Chiara Ferragni si lascia fotografare a Roma, e subito la foto fa il giro del web.

Conte vs ARBITRO #conte #seriea #calcio #arbitro

Argomenti discussi: Conte sbotta contro lo studio tv: Che domanda è? Cerchiamo di essere seri altrimenti diventiamo…; Conte a muso duro dopo Napoli-Como: Rocchi pensi a migliorare la qualità degli arbitri e del VAR; Zeru tituli, Conte come Mourinho distrugge Inter e Juve. E in campo furia su Manganiello; Alvino: Napoli è sotto attacco! Lautaro impunito, Conte scatena polemiche.

Conte dopo Napoli-Como: Non è una buona stagione per arbitri e VAR, Scudetto, ma di che parliamo?Conte nell'intervista post Napoli - Como sbotta, crea polemica parlando di arbitri e VAR e chiarisce il suo pensiero sullo Scudetto! generationsport.it

Conte sbotta contro lo studio tv: Che domanda è? Cerchiamo di essere seri altrimenti diventiamo ridicoli su tuttoRocchi deve migliorare i suoi arbitri . Inizia così il duro sfogo di Antonio Conte dopo la partita del suo Napoli, persa contro il Como ai calci di rigore 6-7 dopo i 90 minuti regolamentari, ... ilfattoquotidiano.it

Corsera - #Chivu e il pensiero sugli #arbitri: una frecciata a #Conte, #Gasperini e #Spalletti x.com

Calcio Totale. Jatin Saroha · Breaking News. Dalle polemiche di #Conte, agli arbitri “professionisti” di #Spalletti. Per #Allegri ancora una volta “E’ tutto molto semplice”. E tira dentro la sua categoria, quella degli allenatori: “Vi dico la mia sul #Var, ma anche noi facebook