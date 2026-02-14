Conoscere per partecipare Tracce di Futuro | dieci incontri dal jazz alla crisi climatica da Gaza a Garibaldi

L'associazione Anziani e Pensionati di Sarnico ha annunciato che anche nel 2026 organizzerà il ciclo di incontri “Conoscere per partecipare – Tracce di Futuro”. La decisione arriva dopo l’ottimo riscontro ottenuto nelle edizioni precedenti, quando centinaia di persone si sono riunite per ascoltare temi che vanno dal jazz alla crisi climatica, passando per la storia di Gaza e i eventi di Garibaldi. La serie di appuntamenti, realizzata con il supporto di Anteas Bergamo e del Comune di Sarnico, mira a coinvolgere la comunità locale attraverso incontri che favoriscono il confronto e la crescita culturale.

Torna anche per il 2026 il ciclo di incontri culturali " Conoscere per partecipare – Tracce di Futuro ", promosso da Associazione Anziani e Pensionati di Sarnico in collaborazione con Anteas Bergamo e Comune di Sarnico: un momento atteso e partecipato dalla comunità che offre occasioni di incontro, dialogo e crescita culturale. Attraverso temi che spaziano dalla storia all'arte, dalla musica alla letteratura, dall'ambiente all'attualità, gli incontri vogliono fornire chiavi di lettura per comprendere il presente e vivere in modo più consapevole e attivo la vita culturale e civile. Gli appuntamenti si terranno ogni mercoledì dal 4 marzo al 6 maggio 2026, dalle 15.