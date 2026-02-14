Conferenza Monaco | Mollicone ' Rubio spazza via ogni polemica strumentale'

Marco Rubio ha parlato oggi a Monaco, chiarendo che le critiche strumentali sono infondate. La sua discussione ha messo in evidenza le radici culturali condivise tra Europa e America, sottolineando il legame spirituale che unisce i due continenti. Durante il discorso, ha ricordato come l’America sia nata grazie all’immigrazione europea e come questa eredità continui a influenzare il rapporto odierno. Un esempio concreto è stato il richiamo alla storia comune e ai valori condivisi che ancora oggi definiscono le relazioni tra le due sponde dell’Atlantico.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "L'intervento odierno di Marco Rubio è stato di altissimo profilo: le profonde sfumature culturali del suo discorso spazzano via ogni polemica strumentale, ricordandoci che l'America è stata fondata da popoli europei e che il nostro legame non è solo politico, ma poggia su un rapporto spirituale e sulla comune appartenenza alla civiltà occidentale". Lo ha affermato Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Cultura della Camera, ospite di 'Agenda su Sky Tg 24. "In un momento in cui l'Europa deve ritrovare consapevolezza di se stessa, soltanto l'Italia e il Governo di Giorgia Meloni -ha aggiunto- hanno sempre rivendicato con coerenza questa identità.