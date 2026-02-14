Conferenza Monaco | Boccia ' Meloni assente e Tajani si arrampica sugli specchi'

La ministra Boccia ha criticato la assenza della premier Meloni alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, precisando che la leader italiana si trova in Africa. Nel frattempo, il ministro Tajani si trova in Germania, dove cerca di giustificare la propria presenza e le decisioni del governo. La situazione ha acceso i riflettori sulle scelte di Roma e sulla coerenza delle sue rappresentanze a livello europeo.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "La premier Meloni è in Africa mentre si svolge a Monaco la Conferenza europea sulla sicurezza per non parlare di Ue e ha lasciato Tajani da solo in Germania che si è arrampicato sugli specchi". Lo ha affermato il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, ospite di 'Agenda' su Sky Tg 24.

In un contesto di tensioni internazionali, le dichiarazioni di Conte evidenziano le difficoltà della premier Meloni nel affrontare questioni cruciali come i dazi, i costi dell'energia e le politiche fiscali.

