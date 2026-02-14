Conferenza di Monaco Rubio | Fine era transatlantica non è nostro obiettivo

Marco Rubio ha preso parola alla Conferenza di Monaco, rispondendo alle accuse di Friedrich Merz e chiarendo che gli Stati Uniti non mirano a terminare la loro alleanza con l’Europa. Durante il suo intervento, il segretario di Stato ha sottolineato che gli Stati Uniti vogliono rafforzare i legami e collaborare con i paesi europei, anche di fronte alle tensioni recenti. Un dettaglio concreto: Rubio ha anche assicurato che gli Stati Uniti sono pronti a sostenere l’Europa in ambito di sicurezza e difesa.

Alla Conferenza di Monaco è la giornata di Marco Rubio. Il segretario di Stato americano ha parlato con toni rassicuranti all’ Europa: “La fine dell’ era transatlantica non è né il nostro obiettivo né il nostro desiderio”, ha detto, rispondendo al duro intervento tenuto ieri dal cancelliere tedesco, Friedrich Merz. “Teniamo profondamente al vostro futuro, crediamo che l’Europa debba sopravvivere”, ha aggiunto. Alla fine del suo discorso, il pubblico nella sala della conferenza ha tributato a Rubio una standing ovation. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Durante la conferenza di Monaco, Tajani ha commentato il discorso di Rubio, definendolo molto positivo.

Marco Rubio, Segretario di Stato degli Stati Uniti, è arrivato a Monaco per partecipare alla Conferenza sulla Sicurezza, che si tiene quest’anno sotto il segno delle tensioni tra l’Europa e la Russia, e si concentrerà sui nuovi rischi nel settore energetico e militare.

RUBIO rassicura l'EUROPA: Nuovo secolo di prosperità insieme, l'era transatlantica NON È FINITA

