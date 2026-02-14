Concorsi docenti PNRR3 ISTRUZIONI presentazione titoli non autocertificabili Valgono solo quelli dichiarati nella domanda

Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato che per i concorsi docenti PNRR3, le istruzioni sulla presentazione dei titoli non autocertificabili devono essere seguite scrupolosamente, poiché solo i documenti dichiarati nella domanda sono validi. La procedura riguarda i concorsi DDG n. 29382025 dedicati alla scuola dell'infanzia e primaria, e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria, che stanno ora svolgendo le prove orali. Molti candidati stanno presentando i loro titoli, ma solo quelli inseriti nella richiesta vengono presi in considerazione.

Concorsi DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: sono in corso le prove orali. Le istruzioni per la presentazione dei titoli non autocertificabili. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Fascicolo digitale docenti, entro dicembre saranno online i titoli dichiarati nei concorsi dal 2020 al 2025. PRIMO STEP Concorsi docenti PNRR3, quando la prova orale? Già a dicembre estrazione lettera Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Prova pratica nei concorsi docenti PNRR3: obbligo di anonimato e limiti secondo la giurisprudenza; Prova pratica nei concorsi docenti PNRR3: obbligo di anonimato e limiti secondo la giurisprudenza; Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, voto minimo [AGGIORNATO AM30 e BB02]; Concorso PNRR3 scuola secondaria, le convocazioni per la prova orale: AVVISI aggiornati al 12 febbraio. Concorsi docenti PNRR 3, scioglimento della riserva entro il 2 febbraio per i titoli conseguiti entro il 31 gennaio 2026Il 15 dicembre scorso, il MIM ha aperto i termini per lo scioglimento della riserva nei concorsi docenti banditi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’infanzia, la primaria e la scuola seco ... tecnicadellascuola.it Concorso docenti pnrr3: anonimato nella prova pratica, cosa sapereEsplora come l'anonimato nella prova pratica possa garantire una valutazione equa e trasparente per i candidati. informazionescuola.it Ecco gli aggiornamenti sul Concorso docenti PNRR3 con le indicazioni degli Uffici Scolastici Regionali per l'avvio della prova orale. #Concorsi facebook