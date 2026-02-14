Con il consulente Gabrielli Milano iniziò la sua ascesa fra le città più insicure

Gabrielli ha contribuito a far salire Milano tra le città più insicure d’Italia, proprio mentre i dati ufficiali mostrano un aumento dei reati. Nel 2025, Milano si posiziona al primo posto nella classifica del Sole 24 Ore, con un indice di criminalità pari a 6. La città si trova così in cima alla lista delle metropoli italiane più a rischio.

Milano resta la città con il più alto indice di criminalità in Italia. Nel 2025 guida la classifica del Sole 24 Ore con 6.952,4 denunce ogni 100mila abitanti e 225.786 reati denunciati, prima per furti e rapine. Il dato arriva dopo oltre un anno di consulenza alla sicurezza affidata a Franco Gabrielli dal sindaco Beppe Sala. Quando l'ex capo della Polizia assume l'incarico il 5 ottobre 2023, il clima è teso: rapine in strada, aggressioni e microcriminalità saturano il dibattito pubblico. Il mandato è quello di rafforzare il coordinamento tra forze dell'ordine e amministrazione. I numeri ufficiali diffusi da Prefettura e Viminale indicano nel 2024 134. 🔗 Leggi su Iltempo.it

