Gabrielli ha contribuito a far salire Milano tra le città più insicure d’Italia, proprio mentre i dati ufficiali mostrano un aumento dei reati. Nel 2025, Milano si posiziona al primo posto nella classifica del Sole 24 Ore, con un indice di criminalità pari a 6. La città si trova così in cima alla lista delle metropoli italiane più a rischio.

Milano resta la città con il più alto indice di criminalità in Italia. Nel 2025 guida la classifica del Sole 24 Ore con 6.952,4 denunce ogni 100mila abitanti e 225.786 reati denunciati, prima per furti e rapine. Il dato arriva dopo oltre un anno di consulenza alla sicurezza affidata a Franco Gabrielli dal sindaco Beppe Sala. Quando l'ex capo della Polizia assume l'incarico il 5 ottobre 2023, il clima è teso: rapine in strada, aggressioni e microcriminalità saturano il dibattito pubblico. Il mandato è quello di rafforzare il coordinamento tra forze dell'ordine e amministrazione. I numeri ufficiali diffusi da Prefettura e Viminale indicano nel 2024 134. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Con il consulente Gabrielli Milano iniziò la sua ascesa fra le città più insicure

Sicurezza a Rimini, secondo Morrone della Lega, dipende anche dall’impegno del sindaco Jamil Sadegholvaad.

Milano si conferma una delle mete preferite dagli italiani per cercare casa, sia in affitto che in acquisto.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Gabrielli leader del Campo largo: solo fanta-politica?/ Ex capo Polizia contro il Governo sul Dl Sicurezza; Il nuovo leader del centrosinistra. Fuori Schlein, il nome fortissimo al suo posto; Non Elly ma Gabrielli L' ex capo della polizia si scalda per diventare leader del centrosinistra.

L’ex consulente Gabrielli: Né candidato né sindaco. Milano? Non così insicuraScaduto l’incarico del superpoliziotto. Con Sala massima collaborazione. E smentisce le voci: Non voglio presentarmi alle prossime elezioni comunali. Il mio ruolo era indicare le azioni. Dal 2010 a ... ilgiorno.it

Non Elly, ma Gabrielli. L'ex capo della polizia si scalda per diventare leader del centrosinistraSegnatevi questo nome, e iniziate a familiarizzare con il suo profilo, che sarà sempre più esposto in tv e sulla carta stampata. Altro che la tradizionale riservatezza e il leggendario riserbo dei ser ... msn.com

Non è protesta. È violenza contro lo Stato. E a dirlo è il ministro della Difesa. Crosetto chiama in causa Gabrielli, difende la Polizia e alza lo scontro su sicurezza e legalità dopo Torino e Milano. Continua a leggere https://infodifesa.it/perche-persino-un-e facebook

Su #IlTempo di oggi in prima pagina i sabotatori dei #giochiolimpici: i soliti antagonisti e #Capezzone “vede” #Gabrielli sul podio della #sinistra contro la #Meloni: ne’ #Schlein ne’ #Conte La prima pagina di #Libero: le lacrime di #Macron tra #Milano e # x.com