Con Da cuore a cuore Io canto la cardiosecurity
Andrea Caciolli, musicista noto per le sue collaborazioni con artisti italiani e giudice di Notti di Talento, ha scritto e composto la canzone
Una canzone d’amore come inno alla vita. È disponibile e scaricabile da oggi, nel giorno di San Valentino, su tutte le piattaforme di streaming, " Da cuore a cuore ", il brano, scritto e musicato da Andrea Caciolli, musicista già protagonista di collaborazioni con big della musica italiana e giudice di Notti di Talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner, è il frutto di un incontro con il cardiologo dell’Asl Toscana nord ovest, Fabio Costantino, ideatore del progetto Cardiosecurity Italia. "Ascoltando i suoi interventi in occasioni pubbliche e non solo - spiega Caciolli - sono rimasto colpito dalla forza umana che c’è dietro ogni gesto di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Canzone d’amore per la vita. S’intitola ’Da cuore a cuore’ e sostiene la Cardiosecurity
Il cantante Luca Rossi ha scritto "Da cuore a cuore" per sostenere la campagna Cardiosecurity, dopo aver perso un amico a causa di un arresto cardiaco improvviso.
Bimbo con cuore ?bruciato?, la madre Patrizia Mercolino: «Bugie sull?intervento. Mio figlio può ancora avere un cuore nuovo»
Patrizia Mercolino denuncia che le false notizie sull’intervento di suo figlio nascono da bugie diffuse dai medici, che secondo lei conoscevano fin dall’inizio i problemi sorti durante l’operazione.
Oggi abbiamo perso, Franco Demuru, un diamante raro. Un pezzo di cuore ci ha lasciato. Monumento del canto sardo a chitarra. Persona dolcissima, dall' umiltà incredibile. Voce meravigliosa, che ha portato la Sardegna nel mondo. Ho avuto la fortuna di con facebook