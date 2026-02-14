Con ’Carnaval’ di Lully alla corte del Re Sole torna l’illusione barocca

Il Carnevale di Lully ha portato di nuovo all’interno della corte di Luigi XIV un’atmosfera barocca, grazie alla passione del re per la danza. È stato il suo interesse per il ballo a far sì che si organizzassero spettacoli che affascinavano gli ospiti e ricreavano l’eleganza del XVII secolo. Durante le rappresentazioni, i danzatori si muovevano con maestria, catturando l’attenzione di tutti e trasportando il pubblico in un mondo di sogno e sfarzo.

Fu la danza a farli incontrare. " Luigi XIV, il Re Sole, era un grande amante del ballo e un ottimo ballerino. E Giovanni Battista Lulli, fiorentino di nascita, parigino di adozione, era musicista e danzatore a sua volta. Fu proprio lui a fare del ballet de cour, il balletto di corte, lo strumento indispensabile per la celebrazione del potere", racconta Federico Maria Sardelli, direttore e musicologo, fra i più autorevoli esperti del Barocco. Nei palazzi reali, in quel Seicento di vanto e magnificenza, la grandeur era la regola, "e Lulli, uomo geniale e spregiudicato, riuscì a creare per i francesi una musica che non avevano e che non era la musica italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

