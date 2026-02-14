Como-Fiorentina il pronostico | si sblocca Nico Paz?

Nico Paz spera di tornare a segnare nella partita Como-Fiorentina, dopo due partite senza gol. Il trequartista argentino ha avuto poche occasioni di trovare la rete e vuole rompere il digiuno davanti ai tifosi. La squadra conta su di lui per dare una svolta alla partita, soprattutto in un momento di stallo.

Il trequartista argentino è a secco di reti da due giornate. Potrebbe tornare a essere decisivo contro i viola Il Como di Fabregas ospita la Fiorentina al Sinigaglia per la 25esima giornata di Serie A: fischio d'inizio sabato alle 15. La squadra di Fabregas deve recuperare la partita posticipata contro il Milan, nel frattempo però Nico Paz e compagni hanno eliminato il Napoli ai rigori nei quarti di Coppa Italia. Gli uomini di Italiano hanno pareggiato 2-2 con il Torino nell'ultimo turno di campionato. Scopriamo insieme il pronostico e le quote di Como-Fiorentina. Il Como è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare di Serie A.