Como-Fiorentina formazioni ufficiali Diretta

Il match tra Como e Fiorentina si gioca oggi, perché la squadra toscana ha bisogno di punti per uscire dalla zona pericolosa. Il Como, invece, arriva da una serie di vittorie consecutive e vuole mantenere il ritmo. La partita si tiene sul campo umido del Stadio Giuseppe Sinigaglia, dove i padroni di casa cercano di sfruttare il calore del pubblico per conquistare un risultato importante.

Como, 14 febbraio 2026 – La Fiorentina cerca punti preziosi in chiave salvezza su un campo ostico e contro un avversario, il Como, che è la squadra più in forma della stagione. Ai gigliati servirà un'impresa per portare via punti dal lago di Como. FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Brescianini, Mandragora, Harrison, Solomon; Kean. Allenatore: Vanoli. COMO (4-2-3-1): Butez, Valle, Ramon, Kempf, Kuhn, Da Cunha, Perrone, Vojvoda, Paz, Baturina, Douvikas. Allenatore: Fabregas.