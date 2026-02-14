Como Fabregas duro | Rosso a Morata? Chi non può vivere con la provocazione faccia un altro sport
Cesc Fabregas ha commentato l'espulsione di Morata durante la partita tra Como e Juventus, spiegando che chi non riesce a gestire le provocazioni dovrebbe cercare un altro sport. L’allenatore del Como ha aggiunto che le decisioni arbitrali fanno parte del gioco e non bisogna lasciarsi condizionare. Durante il match, Morata aveva reagito in modo acceso a una provocazione dell'avversario, portando alla sua espulsione. Fabregas ha sottolineato che le provocazioni sono parte integrante del calcio e che bisogna saperle affrontare con maturità.
Giornata da dimenticare per il Como. Oggi due brutte notizie per i lariani. La prima, la peggiore, è la sconfitta casalinga contro la Fiorentina. La seconda è il cartellino rosso che l'arbitro ha estratto nei confronti di Alvaro Morata, che gli costerà la presenza a 'San Siro' per il recupero della 24^ giornata contro il Milan. L'ex rossonero è stato ammonito due volte nel giro di pochi minuti. In particolare, la seconda è arrivata dopo una provocazione a cui l'attaccante spagnolo non ha saputo rispondere se non con uno scontro fisico. Al termine della gara, l'allenatore dei lariani Cesc Fabregas ha parlato dell'episodio di Morata ai microfoni di 'DAZN'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
