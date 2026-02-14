Commissaria Ue Suica al Board of Peace

Il 19 febbraio negli Stati Uniti, alla riunione del Board of Peace, parteciperà anche la Commissaria europea Suica, responsabile delle questioni mediterranee. La sua presenza arriva in un momento di crescenti tensioni nella regione, dove l’Europa cerca di rafforzare il suo ruolo di mediatrice. La Commissaria intende discutere strategie per promuovere stabilità e dialogo tra le parti coinvolte.

19.10 Alla riunione del Board of Peace,in programma il 19 febbraio negli Usa,sarà presente la commissione europea con la commissaria al Mediterraneo Suica.A riferirlo la portavoce dell'esecutivo Ue. L'intenzione è di partecipare alla discussione su Gaza ma non sostenere il Board of Peace.Le riunioni - a quanto si apprende -in origine sarebbero dovute essere due,ma alla fine sarà un evento unico.Attese a Washington una ventina di delegazioni.Gli Usa avrebbero esercitato forti pressioni affinchè l'Europa fosse più rappresentata.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Durante il Business Forum Italia-Germania, il ministro degli Esteri Tajani ha risposto alle recenti critiche di Zelensky, sottolineando che le affermazioni sono ingenerose nei confronti dell’UE.

Il vertice tra Meloni e Merz ha affrontato temi chiave come la competitività, la difesa europea e gli accordi economici.

Commissaria Ue scivola sui 'migranti deportati'. Poi si correggeScivolata linguistica per la commissaria Ue al Mediterraneo Dubravka Suica sulla questione migrazione. Ospite di Generali Talks mercoledì sera a Bruxelles, Suica ha parlato a lungo del complesso di ... ansa.it

