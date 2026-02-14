come smontare il gratterismo con i fatti intervista al ministro nordio

Il ministro Nordio ha spiegato che il dibattito sul garantismo si scontra con le accuse di gratterismo, facendo riferimento alle dichiarazioni di Gratteri. La sua intervista si concentra sui fatti e sui rischi di semplificare troppo le questioni di giustizia. Nordio sottolinea come le parole dure di Gratteri possano alimentare divisioni e fraintendimenti. La discussione si anima anche sui risultati concreti delle politiche giudiziarie adottate finora.

“No, la nostra non è una riforma di destra. Non ho paura a dirlo: votare Sì è anche un atto di antifascismo. Le parole del procuratore di Napoli? Eclissi del diritto”. Gratterismo o garantismo? Parla il ministro della Giustizia Crosetto: “A votare No solo gli indagati e la massoneria deviata? Questa volta Gratteri è indifendibile” Gratteri ora assegna patenti di onestà sul referendum. E il fronte del No tace Gratterismo o garantismo? Provare a mettere per un istante da parte il caso Gratteri, con le sue misuratissime parole dedicate a chi voterà Sì al referendum, tutti massoni, tutti criminali, tutti indagati, tutti furfanti, non è facile, è vero, e in politica, come si dice, quando qualcuno prova a buttarla in vacca la tentazione di infilarsi rapidamente in una comoda lotta nel fango è forte e persino suggestiva. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Le dichiarazioni del Ministro Nordio sui presunti miglioramenti nelle condizioni carcerarie e sulla responsabilità della magistratura sono state contestate dal Garante dei Detenuti di Caserta, che sottolinea come la dignità in carcere debba essere sempre garantita.

È deceduto Roberto Nordio, stimato avvocato e fratello del Ministro Carlo Nordio.

Votare Sì significa difendere il garantismo contro il gratterismoAl direttore - Voteranno per il No le persone perbene. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia ... ilfoglio.it

