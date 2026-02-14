come funzionano i trapianti in italia

A Napoli, i protocolli per i trapianti non sono stati rispettati, causando ritardi e problemi nelle procedure. In Italia, i trapianti seguono regole precise che vanno dalla lista d’attesa all’intervento stesso. Tuttavia, in alcune città, queste regole vengono spesso trascurate, come nel caso di Napoli, dove alcuni pazienti aspettano da mesi senza ricevere il trapianto.

I protocolli per la gestione dei trapianti di organi sono molto rigidi. Sono coordinati a livello nazionale dal Centro Nazionale Trapianti (CNT), in collaborazione con i Centri Regionali Trapianti (CRT), che gestiscono le attività direttamente sul territorio e coordinano i trasporti degli organo, Seppure siano rarissime eccezioni, casi come quello di Napoli rischiano di far aumentare la diffidenza verso il sistema, che si basa completamente sulla fiducia delle persone dato che i trapianti possono essere eseguiti solo grazie alle donazioni. Il consenso o l’opposizione alla donazione possono avvenire principalmente in due modi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Il bambino di Napoli, che ha ricevuto un cuore danneggiato, si trova ora in prima posizione nella lista di attesa per un trapianto, a causa del fallimento del primo intervento.

Argomenti discussi: Trapianto di cuore bruciato, come funziona il sistema dei trapianti in Italia? La rete, le équipe e i trasporti; Lista dei trapianti: come funziona e cosa prevede; Cuore danneggiato prima del trapianto: come si conservano gli organi; I trapianti di cuore pediatrici sono interventi rari, in Italia se ne fanno trenta l’anno.

