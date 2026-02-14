Come cambia la viabilità del centro per la Domenica Caregota

Il Comune di Verona ha deciso di chiudere alcune strade del centro storico per la Domenica Caregota, in programma il 14 e 15 febbraio, per evitare ingorghi e garantire la sicurezza dei partecipanti. L’evento, organizzato dal Comitato Carnevale Benefico Carega Centro Storico, coinvolge numerosi volontari e attira molte persone da tutta la città. Per tutta la durata della manifestazione, i mezzi motorizzati non potranno attraversare alcune vie centrali, creando deviazioni temporanee per il traffico.

Introdotti per il 14 e 15 febbraio divieti di sosta e di transito in diverse vie per consentire la manifestazione organizzata dal Comitato Carnevale Benefico Carega L’afflusso previsto, composto in larga parte da famiglie e bambini, unito alla conformazione delle vie interessate, ha reso indispensabile l’introduzione di misure temporanee per la regolazione del traffico. A partire dalle 10 di sabato 14 febbraio e fino alle 20 di domenica 15 febbraio sarà in vigore il divieto di sosta con facoltà di rimozione in Corte San Mamaso.Nella giornata di domenica 15 febbraio, dalle 8 alle 23, sarà vietato transitare e sosta con facoltà di rimozione in Corte Quaranta.🔗 Leggi su Veronasera.it Giorno del ricordo, domenica corteo in centro: come cambia la viabilità Domenica a Viterbo ci sarà un corteo nel centro città per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Interventi stradali nel cuore del centro storico, cambia la viabilità: le disposizioni Dalle otto di lunedì 2 febbraio, le strade del centro storico di Ferrara cambiano volto. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Festa di Carnevale in centro storico, come cambia la viabilità; Olimpiadi 2026 a Milano: strade chiuse, zone rosse e orari metro; Intervento urgente di Acque Veronesi in centro a Verona: come cambia la viabilità; Assi di forza, cambia la viabilità in via XX Settembre. Festa di carnevale, come cambia la viabilità a Monteforte d’AlponeÈ imminente la festa per il carnevale a Monteforte d’Alpone: scattano i divieti e le modifiche alla viabilità, ecco dove ... veronaoggi.it Olimpiadi Invernali, come cambia la viabilità a Milano. La mappa delle strade chiuseLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Invernali, come cambia la viabilità a Milano. La mappa delle strade chiuse ... tg24.sky.it ++ “DOMENICA CAREGOTA”: IL PERCORSO E DOVE MANGIARE GNOCCHI GRATIS ++ https://www.veronaoggi.it/verona/domenica-caregota-percorso-mangiare-gnocchi-gratis-re-teodorico-carega-6-febbraio-2026/ #verona #veronaoggi facebook