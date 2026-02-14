Come cambia la viabilità del centro per la Domenica Caregota

Da veronasera.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Verona ha deciso di chiudere alcune strade del centro storico per la Domenica Caregota, in programma il 14 e 15 febbraio, per evitare ingorghi e garantire la sicurezza dei partecipanti. L’evento, organizzato dal Comitato Carnevale Benefico Carega Centro Storico, coinvolge numerosi volontari e attira molte persone da tutta la città. Per tutta la durata della manifestazione, i mezzi motorizzati non potranno attraversare alcune vie centrali, creando deviazioni temporanee per il traffico.

Introdotti per il 14 e 15 febbraio divieti di sosta e di transito in diverse vie per consentire la manifestazione organizzata dal Comitato Carnevale Benefico Carega L’afflusso previsto, composto in larga parte da famiglie e bambini, unito alla conformazione delle vie interessate, ha reso indispensabile l’introduzione di misure temporanee per la regolazione del traffico. A partire dalle 10 di sabato 14 febbraio e fino alle 20 di domenica 15 febbraio sarà in vigore il divieto di sosta con facoltà di rimozione in Corte San Mamaso.Nella giornata di domenica 15 febbraio, dalle 8 alle 23, sarà vietato transitare e sosta con facoltà di rimozione in Corte Quaranta.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Giorno del ricordo, domenica corteo in centro: come cambia la viabilità

Domenica a Viterbo ci sarà un corteo nel centro città per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata.

Interventi stradali nel cuore del centro storico, cambia la viabilità: le disposizioni

Dalle otto di lunedì 2 febbraio, le strade del centro storico di Ferrara cambiano volto.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Festa di Carnevale in centro storico, come cambia la viabilità; Olimpiadi 2026 a Milano: strade chiuse, zone rosse e orari metro; Intervento urgente di Acque Veronesi in centro a Verona: come cambia la viabilità; Assi di forza, cambia la viabilità in via XX Settembre.

Festa di carnevale, come cambia la viabilità a Monteforte d’AlponeÈ imminente la festa per il carnevale a Monteforte d’Alpone: scattano i divieti e le modifiche alla viabilità, ecco dove ... veronaoggi.it

come cambia la viabilitàOlimpiadi Invernali, come cambia la viabilità a Milano. La mappa delle strade chiuseLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Invernali, come cambia la viabilità a Milano. La mappa delle strade chiuse ... tg24.sky.it