Colpito senza pietà | non ce l’ha fatta dopo giorni di ricovero

Mario Capobianco, 68 anni, è morto all’Ospedale San Pio dopo essere stato aggredito brutalmente nel Rione Libertà di Benevento. La sua famiglia aveva chiesto aiuto per giorni, ma purtroppo le ferite riportate sono state troppo gravi. La sera del 24 gennaio, l’uomo era stato preso di mira in strada, vicino a un negozio di alimentari, e aveva subito gravi traumi.

Tempo di lettura: 2 minuti È deceduto presso l'Ospedale San Pio Mario Capobianco, 68 anni, residente a Benevento, vittima di una brutale aggressione avvenuta la sera del 24 gennaio nel Rione Libertà. L'uomo era stato colpito con violenza da A.M., 37enne beneventano, che lo avrebbe preso a calci e pugni, infierendo su di lui anche mentre era già a terra. Le percosse gli avevano provocato lesioni gravissime al capo, tali da ridurlo in fin di vita. Ricoverato in condizioni disperate, Capobianco non è riuscito a superare le conseguenze dell'aggressione ed è spirato nelle scorse ore nel nosocomio cittadino.