Colleferro Scalo Incidente su Via Romana al bivio Coop Coinvolte una Fiat Panda e una Renault Megane Non sembrano essere gravi i rispettivi conducenti
Alle 18:30 di sabato 14 febbraio, un incidente si è verificato a Colleferro Scalo, precisamente su Via Romana al bivio Coop, a causa di un’auto che ha perso il controllo. Una Fiat Panda e una Renault Megane si sono scontrate in quella zona trafficata. Fortunatamente, i conducenti non hanno riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.
