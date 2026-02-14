Cogliate Cecilia e la sfida dei genitori | Vivere ogni giorno al massimo

Nel luglio del 2020, Alice e Simone hanno affrontato una dura realtà quando è stata diagnosticata a Cecilia, appena nata, la mucolipidosi di tipo 2, una malattia rara che le impedisce di muoversi normalmente. La diagnosi è arrivata poco dopo la nascita, in un momento già segnato dalle restrizioni della pandemia. Cecilia, che ora ha tre anni, vive ogni giorno con questa sfida, ma i suoi genitori non smettono mai di spronarla a vivere al massimo. Lei, nonostante le difficoltà, continua a lottare con il sorriso e tanta determinazione.

