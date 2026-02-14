Coach Brotto | Contro l' Olimpia deve essere una festa agonistica

Il coach Brotto ha annunciato che la partita contro l’Olimpia deve trasformarsi in una vera e propria festa agonistica. La Vanoli Cremona si sta preparando con entusiasmo per il derby lombardo contro Milano, che si svolgerà nella 20ª giornata di Serie A. I giocatori si allenano intensamente, consapevoli dell’importanza di questa sfida per la stagione.

Nel contesto della 20ª giornata della Serie A, la vanoli cremon a si prepara a sfidare l'olimpia milano in un derby lombardo dal sapore di grande fermento. La partita è in programma domenica 15 febbraio alle 20:00 al Pala Radi e rappresenta un'occasione chiave per proseguire il cammino verso la salvezza con una cornice di alto livello. Dopo la recente vittoria contro Cantù, i biancoblu si presentano con rinnovata fiducia e la determinazione di confermare quanto di buono costruito nelle ultime settimane. Si tratta del secondo derby lombardo in otto giorni per la squadra guidata da Pierluigi Brotto, con il capitano Burns e compagni chiamati a rendere al massimo tra le mura del Pala Radi.