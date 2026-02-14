Club Silencio alla Mole tutti pazzi per gli anni ' 70 | una notte di musica e icone pop

Il Museo Nazionale del Cinema a Torino si trasforma in un palcoscenico di musica e moda degli anni Settanta, quando il Club Silencio organizza una serata dedicata alle icone pop di quegli anni. La scelta di mettere insieme l’edificio storico e lo stile glamour di quegli anni deriva dalla volontà di ricreare un’atmosfera unica e coinvolgente. La serata, in programma sabato 21 febbraio, promette di trasportare i partecipanti indietro nel tempo, tra luci brillanti e sonorità energetic.

Cosa succede quando l'edificio simbolo di Torino si fonde con l'estetica glamour degli anni d'oro della TV e del cinema? La risposta è nel prossimo appuntamento firmato Club Silencio, che sabato 21 febbraio trasformerà il Museo Nazionale del Cinema in un palcoscenico d'eccezione per un'apertura serale straordinaria. Dalle ore 19:15, la Mole Antonelliana aprirà le sue porte per un viaggio immersivo tra nostalgia pop, musica d'avanguardia e panorami notturni. Il cuore pulsante della serata sarà la mostra "Pazza idea", un omaggio alle icone che hanno segnato un'epoca. Attraverso l'obiettivo di Angelo Frontoni, i visitatori potranno incrociare gli sguardi di dive eterne come Brigitte Bardot, Ornella Vanoni, Raffaella Carrà e le gemelle Kessler.