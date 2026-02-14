Clonano il sito di un' azienda livornese e fingono di vendere ricambi per auto | tre denunciati

Un gruppo di tre persone è stato denunciato dopo aver clonato il sito di un'azienda di Livorno e aver tentato di vendere ricambi per auto falsi. La truffa si è scoperta quando i malviventi hanno inviato annunci online, attirando clienti ignari. I tre sospetti, provenienti da Caserta e Avellino, avevano creato un sito identico all’originale per ingannare le vittime e ottenere denaro fraudolento.

Indagine della guardia di finanza dopo la denuncia di un cittadino che dopo aver effettuato un bonifico di 300 euro non ha ricevuto quanto acquistato Due uomini e una donna, residenti rispettivamente a Caserta e Avellino, sono stati denunciati per truffa aggravata e sostituzione di persona. Le indagini dei della guardia di finanza di Genova sono iniziate quando un cittadino ha cercato di acquistare un ricambio per la propria auto su un sito web apparentemente professionale. Dopo aver concordato il prezzo e versato 300 euro con bonifico istantaneo, l'acquirente è stato ricontattato dai venditori via WhatsApp con l'obiettivo di raddoppiare il profitto: i truffatori sostenevano che la causale del versamento fosse errata e lo hanno invitato a eseguire un secondo bonifico.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Sito clone per ricambi auto e bonifici istantanei per raggirare le vittime: in tre denunciati per truffa.

