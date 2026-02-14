Claudio Sterpin morto l' amico di Liliana Resinovich | è stato l' ultimo a sentirla al telefono la mattina in cui è scomparsa

Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich, è morto poche ore dopo aver parlato con lei al telefono la mattina della sua scomparsa. La mattina del 14 dicembre 2021, Sterpin ha avuto un ultimo contatto con Liliana, che poi è scomparsa senza lasciare tracce. Il suo decesso si lega direttamente alla vicenda della donna, che fu trovata morta quasi un mese dopo, nel bosco vicino a Trieste.

TRIESTE - È morto Claudio Sterpin, l'uomo legato a Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio successivo nel boschetto dell' ex Opp. Sterpin, ex maratoneta, aveva 86 anni ed è morto a Trieste. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota ieri sera dalla trasmissione Quarto Grado e si è diffusa stamani a Trieste tra i tanti amici, rimbalzando sui social. Quella di Claudio Sterpin è stata una battaglia cominciata poco dopo la scomparsa di Liliana e conclusasi ieri, condotta con interviste tv, dichiarazioni alla stampa, appelli, per affermare il sentimento che - a suo dire - li legava. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Claudio Sterpin è morto dopo aver incontrato Liliana Resinovich poco prima della sua scomparsa, un fatto che ha suscitato molte domande nella comunità triestina.

Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich e l'ultimo a sentirla viva, è morto all'età di 86 anni.

