Ciociaria sott' acqua | crolli e frane Cimitero allagato a Cassino

La Ciociaria si trova sotto acqua a causa dell’ondata di maltempo che da notte colpisce la zona, causando crolli e frane diffuse. La pioggia intensa ha allagato il cimitero di Cassino, obbligando le autorità a intervenire con i mezzi di emergenza. Le strade principali sono state chiuse e i fiumi sono saliti di livello rapidamente, minacciando ulteriori disagi in tutta la provincia.

Un'intera provincia sotto pressione per l'ondata di maltempo che dalla notte sta flagellando l'intero territorio, provocando frane, allagamenti, strade chiuse e l'innalzamento preoccupante dei corsi d'acqua. L'episodio più grave ad Atina, dove un improvviso distacco di massi ha reso necessaria la chiusura al traffico di via Capodichino, nel tratto che collega il centro storico alla zona della discoteca Millaenya. Il crollo, causato dalle intense precipitazioni, ha riversato un grosso masso sulla carreggiata imponendo l'immediata interdizione della strada per garantire la sicurezza degli automobilisti.