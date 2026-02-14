Cinema a Lucca grandi ospiti per le prime visioni in programma

Lucca si anima con eventi cinematografici, perché la città ospiterà alcune tra le prime visioni più attese della stagione. Durante le serate, attori come Alba Albanese, Fabrizio Battiston e Jasmine Trinca saliranno sul palco per presentare nuovi film e incontrare il pubblico. La rassegna intende offrire un'occasione unica per appassionati e curiosi di scoprire in anteprima le produzioni italiane più attese.

Lucca si illumina di star: Albanese, Battiston e Trinca per un cinema che guarda al futuro. Lucca si prepara ad accogliere un inverno di cinema d’autore con una serie di eventi che vedranno protagonisti alcuni tra i più amati attori e registi italiani. Antonio Albanese e Giuseppe Battiston saranno ospiti al Cinema Astra il 15 febbraio, mentre il Cinema Centrale ospiterà venerdì 20 febbraio Jasmine Trinca, Saul Nanni e la sceneggiatrice lucchese Benedetta Mori. L’iniziativa conferma il ruolo della città toscana come punto di riferimento per il cinema nazionale e un luogo d’incontro tra artisti e pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu Sky Cinema accende il Natale: ecco le prime visioni e le grandi storie da vedere Dal 17 dicembre al 6 gennaio, Sky Cinema trasforma il Natale in un'esperienza ancora più magica, offrendo una selezione di prime visioni, grandi storie e titoli imperdibili. Il grande Natale di Sky Cinema e NOW: prime visioni, saghe cult e storie per tutta la famiglia Dal 17 dicembre al 6 gennaio, Sky Cinema e NOW offrono un Natale all’insegna delle grandi emozioni con prime visioni, saghe cult, commedie familiari e cinema d’autore. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: CINEMA LUCCA – mese di Febbraio 2026; Antonio Albanese e Giuseppe Battiston al cinema Astra; Lucca Collezionando torna con un’edizione 2026 all’insegna di Valentina; Antonio Albanese domani sarà all’Astra. Insieme a Battiston presenta il suo film. Cinema a Lucca, grandi ospiti per le prime visioni in programma: all’Astra Albanese e BattistonAppuntamento domani (15 febbraio) con la matinée. Venerdì (20 febbraio) Jasmine Trinca, Saul Nanni e Benedetta Mori al Centrale ... luccaindiretta.it Questa settimana al Centrale: SENTIMENTAL VALUE L'AGENTE SEGRETO LAVOREREMO DA GRANDI PRETTY WOMAN 4K | Evento Speciale San Valentino - 14 Febbraio 19:30 UN FILM FATTO PER BENE | Circolo del Cinema di Lucca Info e facebook