Cimitero di Cavezzo al via i lavori sul camminamento dell' anello due

Il Comune di Cavezzo ha annunciato che i lavori per sistemare il camminamento dell’anello due del cimitero inizieranno tra pochi giorni. La scelta di intervenire deriva dall’usura evidente del percorso, usato quotidianamente da molte famiglie. Per garantire maggiore sicurezza, verranno posati nuovi materiali e rinforzate le strutture. La manutenzione mira a rendere più agevole il passaggio ai visitatori e ai lavoratori del cimitero.

Il Comune di Cavezzo informa la cittadinanza che nei prossimi giorni prenderanno avvio i lavori di rifacimento del camminamento dell'anello 2 del Cimitero Centrale. Durante lo svolgimento del cantiere alcune aree saranno temporaneamente non percorribili; la comunicazione è rivolta in particolare alle famiglie e ai cittadini che si recheranno al cimitero, ai quali si chiede comprensione e attenzione alla segnaletica presente. L'intervento riguarda il ripristino di una porzione specifica del cimitero, corrispondente all'anello 2, che presenta da tempo criticità strutturali e condizioni di degrado.

A partire da venerdì 12 dicembre, lungo la strada provinciale 5 a Cavezzo, sarà istituito un senso unico alternato con controllo a vista nel tratto del ponte sul canale Diversivo, per consentire un'ispezione.

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell’antico cimitero degli Svizzeri, un sito di grande valore storico e culturale.

