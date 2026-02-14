Ciclone San Valentino è allerta meteo

Alle 8.30, il ciclone di San Valentino ha portato un'allerta meteo arancione in diverse regioni italiane, tra cui Campania, Emilia Romagna, Lazio e Sardegna. La perturbazione ha provocato forti piogge e venti intensi, causando disagi nelle zone più colpite.

8.30 Il ciclone di San Valentino causa una allerta meteo arancione in Campania, Emilia Romagna, Lazio e Sardegna. A Cosenza, un muro è franato su un'auto e lo smottamento in costiera amalfitana ha causato la ecuazione di cinque famiglie. Bufera di vento nella notte a Messina e disagi a Palermo. Temporali dal Nord-Ovest al Centro-Tirrenico. Allerta gialla in 13 regioni. A Roma chiusi i parchi pubblici e i cimiteri. Domani sono previsti miglioramenti.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il maltempo si abbatte sul Comasco.

Il ciclone di San Valentino ha portato piogge intense e venti forti su tutta l’Italia, creando disagi soprattutto nelle zone costiere e nelle città del Nord.

METEO – Ciclone di San Valentino | Allerta Piogge e Forti Venti

Meteo, arriva il ciclone di San Valentino: venti e nubifragi sulle regioni tirrenicheForti piogge previste sulle coste tirreniche, con accumuli fino a 200mm tra Sicilia e Calabria. Allarme per i terreni già saturi. ilfattoquotidiano.it

Ciclone di San Valentino, allerta meteo arancione in Campania e Sardegna nel weekendLeggi su Sky TG24 l'articolo Ciclone di San Valentino, allerta meteo arancione in Campania e Sardegna nel weekend ... tg24.sky.it

Ciclone si abbatte sul San Valentino. Domenica 15 febbraio sono previste correnti fredde verso le regioni adriatiche e il Sud. Dopo il 22 febbraio potrebbe arrivare un robusto anticiclone primaverile Leggi l'articolo #meteo facebook

Meteo, arriva il “ciclone di San Valentino”: pioggia e vento, allarme nubifragi nell’area tirrenica x.com