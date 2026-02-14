Ciclone Harry Causarano Confindustria | Oltre al danno subito le imprese rischiamo la beffa dalle assicurazioni

Ciclone Harry ha provocato danni alle imprese in Sicilia, e Causarano di Confindustria avverte che molte aziende potrebbero non ricevere gli aiuti promessi. La regione ha annunciato fondi di sostegno, ma alcune imprese temono di non poter accedere alle risorse a causa di criteri troppo restrittivi. In particolare, alcune aziende di piccole dimensioni si trovano in difficoltà nel presentare le documentazioni richieste.

"Gli aiuti previsti dalla Regione Siciliana per le imprese colpite dal ciclone Harry rischiano di lasciare fuori una parte significativa del tessuto produttivo". È quanto dichiara il presidente della Piccola Industria di Confindustria Catania, Marco Causarano, in riferimento all’Avviso pubblicato il 3 febbraio ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.r. 32026 e alle successive modifiche del 10 febbraio. “Limitare i ristori alle sole aziende collocate nel perimetro costiero – afferma Causarano – significa adottare una visione riduttiva dell’impatto dell’emergenza. Non c’è dubbio che vadano sostenute le attività spazzate via dal ciclone, come nel caso dei lidi balneari, ma l’intero sistema delle piccole e medie imprese (pmi) siciliane sta subendo conseguenze dirette e indirette senza precedenti”.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni nel Sud Italia, interessando porti, stabilimenti balneari e infrastrutture.

La Regione Sicilia apre ai ristori per le imprese agricole colpite dal ciclone Harry.

