Ciclone Harry adesso è anche emergenza sui costi dello smaltimento dei rifiuti

Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni nella zona ionica della Sicilia, portando anche a un aumento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti. Le forti piogge e le mareggiate hanno travolto le discariche locali, riempiendole di rifiuti accumulatisi durante la tempesta. In alcuni punti, i cumuli di immondizia sono stati spinti fino alle strade principali, creando problemi di sicurezza e di igiene pubblica. Le autorità ora si trovano a dover affrontare spese impreviste per ripulire e gestire questa emergenza.

Il “Ciclone Harry” ha flagellato la fascia ionica siciliana con un’eccezionale ondata di maltempo, lasciando sui litorali di Acireale, Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia e Calatabiano montagne di rifiuti. Un disastro ambientale che ora minaccia i bilanci comunali e le tasche dei cittadini, con rischi di aumenti delle tariffe Tari. La governance della Srr ha espresso piena solidarietà ai sindaci dei Comuni rivieraschi. “Ribadiamo l’unità d’intento per fronteggiare queste criticità ambientali e finanziarie - si legge nel documento operativo approvato all’unanimità - l’atto, già trasmesso alla presidenza della Regione Siciliana e al dipartimento di Protezione Civile, rappresenta una presa di posizione ferma e coordinata.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

La Prefettura ha attivato un monitoraggio continuo in collaborazione con i Comuni e le autorità di protezione civile, in vista dell’arrivo del ciclone “Harry”.

A Catania, l’impatto del ciclone Harry ha causato danni significativi alla città, che si trova ad affrontare emergenze e criticità diffuse.

