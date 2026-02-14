Ciclone di San Valentino allagamenti e 50 persone evacuate a Fiumicino Ancora emergenza a Cosenza il meteorologo | È un uragano di categoria 1

Un forte sistema di maltempo ha colpito l’Italia di San Valentino, causando allagamenti e facendo evacuare 50 persone a Fiumicino. Il vento e la pioggia intensa hanno rotto le strade e provocato disagi nelle zone costiere, con numerosi interventi dei vigili del fuoco. A Cosenza, la situazione si aggrava: il meteorologo descrive il fenomeno come un uragano di categoria 1, con raffiche che superano i 120 kmh e danni diffusi.

È un San Valentino di burrasca quello che sta investendo l'Italia, con Roma e le regioni del Centro-Sud nell'occhio del ciclone. Dalle prime ore di oggi, sabato 14 febbraio 2026, una violenta ondata di maltempo sta flagellando la penisola con piogge torrenziali, venti tempestosi e mareggiate. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione sul Lazio, dove il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza urgente che chiude parchi, ville storiche e cimiteri per 48 ore. Ma i disagi si estendono dalla Tuscia alla Sicilia, con situazioni critiche lungo le coste e nei bacini fluviali. L'analisi dell'esperto: "Un ciclone profondo come un uragano".