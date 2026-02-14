Il 15 agosto 2024, sulla statale di Senigallia, due ciclisti sono stati investiti e uccisi, un episodio che ha scosso la comunità locale. La Fondazione

La Fondazione "Michele Scarponi Ets" si è costituita parte civile nel procedimento penale per l’ omicidio stradale che ha causato nell’agosto 2024, sulla statale a Senigallia, la morte di due ciclisti, due giovani sposi, Marco Torcianti e Sara Ragni, e oggi prende atto della sentenza emessa dal Gup del tribunale di Ancona a seguito di patteggiamento. "La condanna applicata, un anno, nove mesi e 10 giorni di reclusione, con sospensione condizionale della pena, e un anno di sospensione amministrativa della patente di guida, impone una riflessione che va oltre il singolo processo e riguarda il valore attribuito alla vita umana e la funzione stessa delle sanzioni nel nostro ordinamento – dicono dalla Fondazione che omaggia con il suo operato la memoria dell’aquila di Filottrano, Michele -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclisti uccisi: "Dal dolore alla battaglia"

Le due comunità di Tirano e Sondrio si stringono nel dolore per la perdita di Sebastiano e Alfio, morti in una valanga.

I fratelli Stefano e Simone Panichi hanno donato nuovi arredi all’unità di medicina interna dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli, in ricordo della madre, ricoverata e scomparsa un anno fa.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Marco e Sara morti in bici, la fondazione Michele Scarponi: Le sentenze incidono sul piano umano e il dolore non può essere lasciato solo; Ciclisti uccisi, la Fondazione Scarponi dopo la sentenza, Una condanna che interroga sul valore della vita umana; Emanuele e Michele, morti con l’Audi contro un albero: il dolore degli amici del tuning.

Coniugi ciclisti travolti e uccisi lungo la Statale Adriatica: l'automobilista di Cagli patteggia, pena sospesa facebook