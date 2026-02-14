Cia Puglia chiede la sospensione di tutte le cartelle 2022 per il servizio irriguo

Cia Puglia ha chiesto di sospendere tutte le cartelle esattoriali del 2022 legate al servizio irriguo, dopo che il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia ha deciso di bloccare le cartelle relative all’ex Consorzio Terre D’Apulia. La richiesta arriva in risposta alle difficoltà degli agricoltori, che si sono trovati a dover affrontare pagamenti improvvisi e ingenti. La sospensione riguarda le cartelle di conguaglio emesse per l’anno scorso, che avevano generato preoccupazione tra gli operatori del settore.

CIA – Agricoltori Italiani Puglia plaude alla decisione di sospendere le cartelle, emesse a conguaglio dell'anno 2022 per il servizio irriguo afferenti all'ex Consorzio Terre D'Apulia, adottata ieri dal Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia. Ma chiede che la stessa decisione sia assunta anche per gli altri ex Consorzi di bonifica Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi. CIA – Agricoltori Italiani di Puglia aveva preso una posizione netta al tavolo con le associazioni agricole che si era tenuto il 12 gennaio scorso, convocato dal Consorzio Centro Sud Puglia, in merito all'invio agli agricoltori, tra novembre e dicembre 2025, del conguaglio delle tariffe irrigue col raddoppio delle stesse che era stato deciso a fine dicembre 2022, senza alcuna concertazione, dall'allora Commissario straordinario unico dei Consorzi Alfredo Borzillo.