chivu spalletti poche cerimonie a san siro

Chivu e Spalletti si sono incontrati a San Siro senza grandi cerimonie, in un clima più disteso rispetto ai precedenti incontri. La partita di ieri ha visto i due protagonisti concentrarsi sul campo, senza le tensioni che avevano caratterizzato le sfide passate. La scena si è svolta in modo semplice, senza gesti plateali o dichiarazioni polemiche, lasciando spazio al gioco.

Ricordate quando la vigilia del derby d'Italia era ad altissima tensione, avvelenata dal clima di polemiche e sospetti con accuse incrociate? Tutto ciò sembra far parte del passato. Vuoi un po' per il clima olimpico degli ultimi giorni, vuoi per i punti (12) che separano Inter e Juventus, sono giorni sereni. Nonostante in settimana si sia parlato sin troppo di Var e arbitri. Ma stasera in palio ci sono punti pesantissimi nella sfida eterna e mai banale: i nerazzurri vogliono vincere per riprendere la fuga (ridotte a cinque le lunghezze di vantaggio sul Milan, secondo ma con la partita casalinga col Como da recuperare) e soprattutto per eliminare definitivamente i rivali dalla corsa scudetto, i bianconeri pensano a blindare la zona Champions.