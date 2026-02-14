Chivu e la carica dei nerazzurri verso il derby d’Italia | il tecnico sprona l’ambiente e allontana ogni polemica in vista della sfida con la Juventus

Chivu, allenatore dell’Inter, ha dichiarato di essere motivato e pronto a vincere il derby d’Italia, cercando di mantenere il focus sulla partita e di evitare distrazioni. Durante la conferenza stampa, ha insistito sulla necessità di una maggiore concentrazione e ha esortato i giocatori a mostrare tutta la loro determinazione in campo. Il tecnico ha anche respinto le polemiche recenti, sottolineando come l’obiettivo principale sia il risultato e non le discussioni extra campo. Un dettaglio concreto: l’Inter si prepara alla sfida con un allenamento intenso, puntando a migliorare alcuni aspetti tecnici in vista della partita.

Inter News 24 Chivu: l'allenatore dell'Inter si presenta carico alla sfida contro la Juventus, chiedendo alla sua squadra una maturità superiore. L'atmosfera attorno alla Milano nerazzurra si fa rovente in vista del derby d'Italia. A scaldare ulteriormente gli animi è stato l'atteggiamento di Cristian Chivu, l'ex difensore rumeno protagonista del Triplete e attuale guida tecnica della compagine meneghina, apparso estremamente determinato nell'ultima conferenza stampa. Rispetto al passato, il mister dei campioni d'Italia ha mostrato un profilo meno incline alla diplomazia e più proiettato verso una sana tensione agonistica.