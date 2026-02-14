China’s top diplomat warns against ‘knee-jerk’ calls for decoupling

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha criticato le richieste rapide di separare gli Stati Uniti dalla Cina, affermando che queste reazioni immediate rischiano di danneggiare i rapporti tra i due Paesi. Durante una conferenza a Monaco, Wang ha sottolineato che le tensioni commerciali e diplomatiche non si risolvono con misure impulsive, invitando a un approccio più ponderato. Ha anche avvertito che gli sforzi unilaterali potrebbero portare a conseguenze impreviste, mettendo in guardia contro decisioni affrettate basate su reazioni emotive.

MUNICH, Feb 14 (Reuters) - Chinese Foreign Minister Wang Yi warned on Saturday against "knee-jerk" calls for the United States to distance itself from China. Calling for a "positive and pragmatic" policy from Washington, he said the best outcome for both would be cooperation. "The other prospect is seeking decoupling from China and severing supply chains and to oppose China on everything in a purely emotional, knee-jerk way," he said in remarks at the Munich Security Conference.