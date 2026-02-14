China summons Western envoys in Hong Kong over Jimmy Lai sentencing criticism

La Cina ha convocato gli ambasciatori occidentali a Hong Kong dopo le critiche alla condanna di Jimmy Lai, accusando i diplomatici di interferenze. La mossa arriva in risposta alle dichiarazioni di alcuni rappresentanti stranieri che hanno condannato la sentenza del giornalista e attivo pro-democrazia, considerandola una restrizione alle libertà. Nei giorni scorsi, diversi Paesi hanno espresso preoccupazione per il caso, e ora Pechino ha deciso di intervenire ufficialmente.

BEIJING, Feb 14 (Reuters) - China's foreign ministry commissioner's office in Hong Kong said on Saturday it had summoned the heads of the UK, U.S., Australian and European Union missions over their officials' negative comments on Jimmy Lai's sentencing. Earlier this month, a Hong Kong court sentenced Lai, a prominent China critic and former media tycoon, to 20 years in prison in a landmark foreign-collusion case under the city's national security law.