‘Chiediamo scusa prestazione inaccettabile Faremo le nostre riflessioni’

La squadra ha subito una pesante sconfitta a Trieste, e la dirigenza ha reagito subito, definendo la prestazione deludente e inaccettabile. In una nota ufficiale, i dirigenti hanno annunciato che analizzeranno attentamente quanto avvenuto e prenderanno decisioni per migliorare. La squadra, infatti, non ha saputo mantenere il ritmo e ha commesso troppi errori durante la partita.

In seguito alla pesante sconfitta incassata sul campo di Trieste, la dirigenza espone una lettura chiara della situazione e un impegno concreto verso il proprio pubblico. Le parole del presidente Matt Rizzetta sottolineano l'importanza della maglia e la responsabilità nei confronti dei tifosi napoletani, annunciando riflessioni mirate nelle settimane a venire e la determinazione a tornare competitivi in vista della Final Eight di Coppa Italia. Rizzetta ha rivolto scuse a nome dell'intera squadra, evidenziando che una prestazione del genere non è accettabile per la comunità che sostiene costantemente Napoli.