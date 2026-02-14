Chiede l' elemosina a un 65enne poi lo strattona e gli strappa il portafoglio | arrestato 35enne marocchino

Un uomo di 35 anni marocchino, sorpreso a chiedere l’elemosina a un 65enne prima di strappargli il portafoglio, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. La rapina è avvenuta poco prima, all’interno della stazione di Barriera Repubblica, dove il sospetto aveva avvicinato l’anziano chiedendo soldi e poi lo aveva strattonato per impossessarsi del portafoglio. Gli agenti, intervenuti nella mattinata del 7 febbraio, hanno trovato il criminale ancora nelle vicinanze, dopo aver messo a segno il colpo.

In considerazione dei gravi e concordanti elementi acquisiti all’esito delle perquisizioni, il cittadino straniero, irregolare sul territorio, veniva sottoposto in stato di fermo di P.G., per il concreto pericolo di fuga e la pericolosità sociale, a disposizione dell’A. G., che disponeva di associare il prevenuto alla Casa Circondariale di Parma. Il Gip, ha convalidato il fermo dell’indagato e ha disposto la custodia cautelare in carcere. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. A zig zag in via Garibaldi, poi esegue manovre pericolose: fermato un 31enne. Era senza patente: denunciato Assenza di autorizzazioni e quasi il doppio degli ospiti consentiti: blitz dei Nas in una casa famiglia trasformata in una comunità alloggio Ragazza di 16 anni morta per overdose, la Procura chiede il rinvio a giudizio per due 20enni: "Omicidio preterintenzionale"🔗 Leggi su Parmatoday.it Strattona e bacia una bimba di 3 anni davanti all’asilo: 35enne arrestato per violenza sessuale Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Cardano al Campo, in provincia di Varese, con l’accusa di aver commesso una violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 3 anni. Rapina un uomo e lo getta nel Naviglio, poi estorce denaro a un avvocato: arrestato marocchino Un uomo di 30 anni, originario del Marocco, è stato arrestato per aver commesso una rapina e aver gettato una vittima nel Naviglio. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Belisario chiede l’elemosina; Il Belisario del Legnanino torna a Palazzo Carignano di Torino dopo tre secoli; Conad annulla un evento a Pucci, lui commenta: Se va avanti così dovrò chiedere l'elemosina. Chi prenderà il suo posto al Festival?; Andrea Pucci, Conad gli annulla l'evento. Il comico: Chiederò l'elemosina. Chi lo sostituirà a Sanremo? I toto-nomi. Chiede l’elemosina in negozio, poi rapina il commesso e fugge con un profumo: uomo arrestato ad AstiEntra in un negozio per chiedere l’elemosina, riceve un rifiuto e reagisce con violenza. È la sequenza che ha portato all’ arresto di un uomo ad Asti, ritenuto responsabile di una rapina avvenuta nei ... giornalelavoce.it Christina Andrews chiede l'elemosina per rifarsi il senoBritney Spears balla sulle note di Christina Aguilera e perde pezzi per strada: cosa succede ancora alla popstar? Britney Spears balla su I Am di Christina Aguilera e risolve un fuori di seno in ... youmedia.fanpage.it "Se continua così dovrò chiedere l'elemosina" ...Continua facebook Tira aria di crisi tra le dame sovraniste, tanto che Francesca totolo chiede l'elemosina con PayPal... le ho proposto di trovarsi un lavoro vero ma non l'ha presa benissimo #francescatotolo x.com