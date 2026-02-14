Chi vuole adottare un pitone reale?

Un pitone reale è stato abbandonato nel quartiere di San Lorenzo, perché il proprietario non poteva più prendersene cura. Questa specie, che può raggiungere lunghezze considerevoli, rischia di finire in strada se non viene affidata a centri specializzati. Molti animali esotici, come questo serpente, sono lasciati liberi o abbandonati, creando situazioni di pericolo per loro e per le persone.

Il serpente è stato abbandonato a Milano e non ha mai trovato casa. L'appello: "È di indole pacifica e docile" Non si abbandonano solo cani, gatti o conigli: anche gli animali esotici finiscono spesso in strada o vengono lasciati al loro destino. È il caso di Madame Bis, una femmina di pitone reale, dall'indole docile e pacifica, trovata a settembre 2022 in una piazzetta vicino a via Astesani (Milano) dagli agenti del commissariato Greco-Turro, intervenuti dopo una segnalazione. Il proprietario non è mai stato identificato e nessuno l’ha reclamata: da allora vive nella sezione Enpa (Ente nazionale protezione animali) di Milano.🔗 Leggi su Milanotoday.it

La Regione ha deciso di cedere i cinghiali della Sfattoria degli ultimi, che ormai si sono abituati al contatto con l’uomo.

