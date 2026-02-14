Il 14 febbraio, milioni di persone festeggiano l’amore in onore di San Valentino, ma pochi sanno chi fosse realmente e quale legame avesse con gli innamorati. Le prove storiche sono poche e confuse, e parlano di due figure diverse: un sacerdote romano e un vescovo di Terni, entrambi vissuti nel III secolo. Per esempio, alcuni racconti narrano che il sacerdote aiutava le coppie segretamente durante le persecuzioni.

Ogni anno, il 14 febbraio, milioni di persone celebrano l’amore e la festa degli innamorati nel nome di San Valentino, ma chi era veramente? Le fonti storiche sono incerte e ci parlano di due possibili figure vissute nel III secolo: un sacerdote romano e un vescovo di Terni. Entrambi sarebbero stati martirizzati sotto l’imperatore Claudio II e potrebbero essere la stessa persona. Nonostante la Chiesa cattolica lo riconosca ancora come santo, nel 1969 lo ha rimosso dal calendario liturgico ufficiale per la mancanza di fonti attendibili. Le leggende su San Valentino raccontano che egli sfidò l’imperatore celebrando matrimoni in segreto per evitare che i giovani venissero arruolati nell’esercito. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi era San Valentino (e che c’entra con gli innamorati)?

Il 14 febbraio, nel cuore di Roma, un gruppo di studenti si ferma davanti alla chiesa di San Valentino per ascoltare la guida che racconta la vera storia del santo, cercando di distinguere tra leggende e fatti storici, mentre il gelo di febbraio rende più vividi i cuori innamorati che si affollano tra le vie della capitale.

Quest’anno, Poste Italiane ha deciso di festeggiare San Valentino offrendo agli innamorati la possibilità di inviare cartoline speciali.

