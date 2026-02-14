Chi è Saul Nanni il fidanzato della bellissima Deva Cassel

Saul Nanni ha iniziato a frequentare Deva Cassel nel 2023, probabilmente a causa della loro amicizia di lunga data. La coppia si è fatta notare durante un evento pubblico a Milano, dove sono stati visti insieme per la prima volta. Nanni, che lavora come fotografo, ha condiviso spesso foto di Deva sui social, lasciando intendere il loro legame.

Saul Nanni dal 2023 è legato a Deva Cassel, attrice e modella italo-francese, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. I due si sono conosciuti sul set de Il Gattopardo e hanno ufficializzato la relazione nello stesso anno. La coppia vive una storia discreta ma molto seguita, divisa tra Roma, Parigi e i numerosi viaggi legati al lavoro. Saul Nanni ha debuttato come fidanzato di Deva Cassel a Parigi, durante la sfilata Dior Haute Couture primaveraestate 2024. A fare il primo passo è stata la modella e attrice. Dopo due giorni di riprese del Gattopardo, gli ha scritto un messaggio: “È meglio se entriamo un po’ più in confidenza, deve esserci feeling tra i nostri personaggi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Questa settimana l’attore Saul Nanni ha parlato del suo nuovo ruolo in un film di Nicolangelo Gelormini.

